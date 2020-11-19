تدعمت حظيرة نقل المسافرين لولاية البليدة بثلاثة خطوط نقل جديدة من شأنها أن تساعد في فك العزلة على بعض المناطق وتخفف من معاناة المسافرين، حسبما ذكره اليوم الخميس المدير المحلي للنقل محند الشريف إيدير.

ويتعلق الأمر استنادا لما ذكره إيدير، بفتح ثلاثة خطوط تربط كل من سوق قصاب وسط مدينة البليدة بعمروسة مرورا بجامعة الصومعة، وببني مراد مرورا بالمحطة البرية، وببلدية شفة التي أصبحت تسجل ارتفاعا في تنقلات المسافرين نحو وسط البليدة.

وأضاف ذات المسؤول، أن حظيرة مؤسسة النقل الحضري تدعمت خلال الأسبوع الجاري بخمس حافلات جديدة في إطار المساهمة في فك العزلة والتخفيف من معاناة المسافرين من جهة والتشجيع على احترام قواعد التباعد الاجتماعي أثناء نقل المسافرين لتجنب انتشار وباء كوفيد-19 من جهة أخرى، داعيا بالمناسبة المسافرين إلى المحافظة على المكسب لأنه مللك عمومي.