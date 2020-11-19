يتواجد فريق مولودية وهران في وضعية صعبة نوعا ما وهو المهدد بعدم انتداب أي لاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن البعض من لاعبي وأعضاء الطاقم الفني الذين كانوا في الفريق الموسم الماضي تقدموا بشكوى لدى لجنة المنازعات.

وأضاف المصدر ذاته أن مسيري فريق مولودية وهران يجدون صعوبة في تأهيل الطاقم الفني الجديد بقيادة الفرنسي برنار كازوني على خلفية عدم فسخ عقود أعضاء الطاقم الفني السابق.

على أن تحسم لجنة المنازعات خلال الأيام القليلة الماضية في ملفات اللاعبين معزوزي ، سباح ، وناجي ، بالإضافة إلى المدرب عبد الله مشري ، مدرب الحراس بن عبد الله الذي يطالبون بعدة أجور عالقة من الموسم الماضي.

وكانت إدارة الرئيس الطيب محياوي قد نجحت في تأهيل لاعبيها الجدد المنتدبين مؤخرا، وعددهم عشرة عناصر، وهو الأمر الذي أراح التقني الفرنسي برنار كازوني.

