توفي6 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أخطر حادث سجل على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيارت وتيسمسيلت على مستوى بلدية ثنية الحد وأسفر عن مقتل شخصين، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاً للوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، بكل من تيزي وزو والمدية، من حجز287 قرصا مهلوساً من مختلف الأنواع وتوقيف شخصين. كما حجزت ذات الوحدات 373 ورقة نقدية مزورة من العملة الأجنبية مع حجز وسيلة نقل وتوقيف شخصين.

وبالجزائر العاصمة وسيدي بلعباس, تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف مواطن رفقة رعيتين من جنسية مغربية ورعية أخرى من جنسية سورية يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية مع حجز وسيلتي نقل. كما تم بكل من وهران ومستغانم توقيف 12 مرشحا للهجرة السرية عبر البحر مع حجز 3 قوارب مجهزة بمحركات و 390 لترا من الوقود.