واصل لاعبو فريق وداد تلمسان العائد إلى منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إضرابهم عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي أرسلت لهم إدارة الفريق اعذارات للعودة مجددا إلى التحضيرات.

وقال المدرب عزيز عباس لوكالة الأنباء الجزائرية :" اللاعبون قاطعوا التدريبات، بينما استدعت إدارة فريق "الواط" محضرا قضائيا لتدوين غيابات اللاعبين وقد منح مسيرو الفريق مهلة لأشبالهم لوقف الإضراب يوم السبت وإلا سيضطرون لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي للنادي."

وأضاف في هذا السياق قائلا : "كان من المفروض على اللاعبين التريث ليومين، آخرين باعتبار أن إدارة النادي وعدتهم بتسديد جزء من مستحقاتهم الأحد المقبل سيما بعدما استفادت اليوم من إعانة مالية من السلطات المحلية بقيمة 25 مليون دج وهو ما سيساعد في حل بعض مستحقات التشكيلة."

وتابع المتحدث ذاته بأنه يخشى أن ينعكس هذا التوقف عن العمل بالسلب على فريقه، الذي يعود إلى الرابطة الأولى بعد غياب عنها دام سبع سنوات، خاصة وأن بداية المنافسة سيستهلها النادي بتنقليين متتاليين."