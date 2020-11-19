أصدر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، تعليمات صارمة موجهة إلى المديرين الجهويين والولائيين للقطاع بضرورة التواجد في الميدان ومتابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفشي وباء كوفيد-19، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ووجه رزيق هذه التعليمات خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد ترأسه اليوم الخميس، بمقر الوزارة، مع المديرين الجهويين والولائيين للقطاع، يضيف نفس المصدر. ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات الوزير الأول لوزير التجارة في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ الأربعاء 18 نوفمبر 2020 بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية فيما يخص قطاع التجارة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

وبالمناسبة، قدم الوزير، جملة من التعليمات الصارمة للمديرين بضرورة "التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وضرورة التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص كما سبق وتجند كل إطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة في الجزائر".

كما طلب الوزير "بمتابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة ولاة الجمهورية في اتخاذ أي قرار استعجالي من شأنه حماية صحة المواطن".