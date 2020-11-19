أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الخميس، استعادة مقرها الوطني بالعاصمة بعد تطبيق قرار قضائي.

وجاء في بيان للحزب "استعادت اليوم جبهة القوى الاشتراكية مقرها الوطني، الذي كان محتلاً بشكل غير قانوني لعدة أشهر".

وأضاف بيان الحزب المعارض "جاء استرجاع المقر، دون عنف وبتطبيق قرار قضائي، بعد رفض شاغلي المقر إخلاءه، رغم كل الوساطات التي قامت بها القيادة الوطنية للحزب، التي حرصت على تفضيل أسلوب حوار، لكن في نهاية المطاف ساد القانون والشرعية".

وتابع بيان "الأفافاس" أن "المقر أصبح مرة أخرى المنزل المشترك لجميع مناضلي الحزب، دون أي إقصاء، كما سيبقى الجزيرة الديمقراطية لجميع الجزائريين الذين يناضلون من أجل الحقوق والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية في بلادنا".