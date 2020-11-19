سجلت الجزائر 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وتم تسجيل انخفاض طفيف في عدد الحالات اليومية مقارنة باليوم الماضي (1038 حالة)، إلا أنه يبقى فوق حاجز الألف حالة لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى فوق الـ70 ألف حالة بعدما بلغ اليوم 71652.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، أن 26 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 16 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 22 ولاية أكثر من 10 حالات.

بدوره انخفض عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" بعدما بلغ اليوم 18 حالة (20 وفاة أمس)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2224 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 46962 بعد تسجيل 637 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 53 مريضا حاليا في العناية المركزة.