باشرت بلدية أدرار بالتنسيق مع مديرية التجارة والجهات الأمنية حملة للقضاء على تجار الأرصفة حيث استحوذ مؤخرا بعض التجار على أغلب الأرصفة بالشوارع الرئيسية وسط المدينة واستغلوها لعرض سلعهم، مما أثر على حركة المرور وسير المواطنين، وإعطاء وجه غير لائق لشوارع المدينة.

وقد وقفت اللجنة المشكلة لهذا الغرض على العديد من مظاهر هاته الظاهرة وسجلت عديد المخالفات لعرض السلع على الأرصفة، بما فيها مواد بناء وتم تقديم إعذارات للمعنيين تطلب منهم ضرورة رفع المواد المعروضة في مدة لا تتجاوز أسبوعا، قبل مباشرة الإجراءات القانونية عليهم في هذا الشأن.