نطقت محكمة غليزان، اليوم الخميس، بالحكم في قضية الناشط السياسي عبد الله بن نعوم المتواجد في السجن منذ أكثر من 11 عشر شهرا.

وأعلن القاضي تبرئة بن نعوم من تهم إحباط معنويات الجيش، المساس بأمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، فيما تم الحكم عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة مقدرة بـ100 ألف دينار في تهم جنائية.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن عبد الله بن نعوم سيغادر السجن في 9 ديسمبر القادم.

وكان بن نعوم قد خضع لعملية جراحية على مستوى القلب في 4 نوفمبر الحالي بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

كما برأت نفس المحكمة المعتقل الآخر خالدي علي المدعو ياسين من جميع التهم.