أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي أرهيو في غليزان مساء اليوم بحبس النائب الثاني بالمجلس البلدي لبلدية المرجة سيدي والمنتمي للحركة الشعبية الجزائرية (م.ع)، بعد توقيفه من قبل مصلحة أمن دائرة وادي أرهيو متلبسا بالرشوة.

وكشفت مصادرنا أن النائب الموقوف ابتز مواطنا أودع ملفا للحصول على إعانة ريفية، حيث طلب منه ذات المسؤول رشوة بمبلغ 25 مليون حيث وافق الضحية على المبلغ المطلوب، وفي ذات الوقت رفع شكوى ضد النائب لدى مصلحة أمن دائرة وادي أرهيو، والتي رسمت خطة للإطاحة بالنائب البلدي المرتشي في حالة تلبس، بأنه قد وافق على منحه المبلغ المتفق عليه بمدينة وادي ارهيو أين كانت الشرطة على علم بالوقت والمكان، وبعد استشارة وكيل الجمهورية، وضع رجال الشرطة شراكا للجاني وألقوا عليه القبض بداخل سيارته وهو يستلم مبلغ 25 مليون من الضحية.

وقد قدم نهار اليوم إلى وكيل الجمهورية الذي أحال ملفه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة وادي أرهيو والذي أمر بإيداعه الحبس.