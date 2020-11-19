أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها المكثفة على معاقل قوات الاحتلال المغربي.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الخميس "شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد هجمات ضارية على طول جدار الذل والعار، وخلال ليلة البارحة تحولت مخابئ جنود الاحتلال إلى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة الجبناء محولا مساحات شاسعة من جدار الذل إلى حفر ملتهبة بفعل القصف المتواصل".

وأضاف البيان " شهد يوم أمس الأربعاء 18 نوفمبر وصباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 تنفيذ هجومات مكثفة أحدثت أضرارا بالغة في دفاعات العدو مستهدفة مواقع تمركز قواته الجبانة".

وحسب نفس البيان فإن الهجمات الجديدة استهدفت القطاعات التالية: قصف مركز استهدف قطاع أم أدريكة، قصف مواقع العدو في قطاع آمكالا، قصف مركز استهدف تخندقات جنود الاحتلال في قطاع حوزة، قصف مركز استهدف مخابئ العدو في قطاع الفرسية وقصف قطاع أم أدريكة مرتين وبشكل عنيف.