أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، اليوم، أحكاما في حق 3 متهمين بتقليد العملة الوطنية، تراوحت بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا.

وتعود وقائع هذه القضية إلى 7 جوان 2019، تاريخ توقيف أفراد مجموعة تقلد العملة الوطنية، عقب وضع يد عناصر أمن دائرة السوقر، على شاب بحوزته 3 آلاف دينار مزورة، دلهم على ممونه الذي وقع في كمين للشرطة وبحوزته 10 ملايين سنتيم أوراق نقدية مزورة، ضبط بمسكنه على طابعة دون ذاكرة وآلة سكانير، وأوقف شخص ثالث وهو تقني في الإعلام الآلي يدعى "غوغل"، يعمل مع المتهم الثاني وهو حارس ليلي بمرفق عمومي عثر بمسكنه على أوراق مخصصة للطباعة وطابعة من نفس نوع الطابعة المضبوطة بسكن الموقوف الثاني.

وأدانت محكمة الجنايات المتهم الأول، بثلاث سنوات سجنا منها 18 شهرا موقوفة النفاذ، و5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني وبرأت ساحة المتهم الثالث المعروف بـ "غوغل" من تهمتي تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية وجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في إقليم الوطن.