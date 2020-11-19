أبرمت إدارة وفاق سطيف بعد ظهر اليوم الخميس اتفاقية مع إدارة ديوان المركب المتعدد الرياضات 8 ماي 1945 لاستغلال وحدة المبيت والإسترجاع.

وجرت مراسم إمضاء هذه الاتفاقية بين إدارة الوفاق وديوان المركب المتعدد الرياضات 8 ماي 1945 بمقر الأكاديمية الرياضية لولاية سطيف الذي يوجد أسفل المدرجات غير المغطاة بملعب 8 ماي 1945 والذي يحتوي على جناح الإيواء والاسترجاع محل الاتفاقية وذلك بحضور مدير الشباب والرياضة بالولاية اليازيد زواوي ومدير المركب المتعدد الرياضات 8 ماي 1945 لحسن لعجاج وعديد الوجوه الجديدة -القديمة في إدارة الوفاق على غرار رئيس النادي الهاوي كمال لافي وعبد الحكيم سرار وفهد حلفاية المرتقب شغلهما على التوالي لمنصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة التجارية لنادي وفاق سطيف "بلاك إيغلز" .

وعقب إمضاء الاتفاقية التي ستمكن إدارة وفاق سطيف من استغلال عديد مرافق الأكاديمية لصالح مختلف الفئات الشبانية لنادي وفاق سطيف خلال الموسم الرياضي 2020-2021، صرح رئيس النادي الهاوي لذوي اللونين الأبيض والأسود كمال لافي أن ذلك "يعد خطوة أولى نحو إنشاء أكاديمية تتكفل بالمواهب الشابة وهي تجسيد ميداني للوعود التي التزمنا بها خلال الفترة الانتخابية في فترة زمنية قياسية لا تتعدى الـ7 أيام".