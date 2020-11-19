

كشف مصدر عليم للخبر ان والي ولاية تبسة ابرق مساء اليوم لمصالح دائرة بئر مقدم قرار يقضي بتوقيف رئيس بلدية قريقر رفقة نائبه بعد اخطار من مجلس قضاء تبسة يتضمن ادانتهما في قضية تبديد للمال العام بعامين حبس نافذ ع .ويضيف ذات المصدر انه تم نكليف منتخب اخر لتسيير البلدية في حين باشر المير الموقوف ونائبه اجراءات الطعن على مستوى المحكمة العليا لالتماس نقض القرار بالنظر لمرافعة هيئة الدفاع ببراءة المنتخبين الموقوفين.



جدير بالذكر ان محكمة اول درجة ادانت المير ونائبه قبل مصادقة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة على نفس المنطوق في وقائع عدم تسجيل بيع قنوات مياه قديمة في السجلات الرسمية





