تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية واسترجاع أدوات ومعدات كانت تستعمل في تقليد النقود.



فبعد استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى مصلحة الأمن مفادها وجود أشخاص يقومون بتزوير وتقليد الأوراق النقدية وتداولها في السوق بين ولايتي غليزان والجزائر العاصمة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المزورين ومقر إقامتهم.



وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إيقاف عناصر هذه الشبكة المكونة من أربعة أشخاص،وأثناء تفتيش مساكنهم ضبط عناصر الأمن بحوزتهم على أوراق نقدية مزورة بقيمة 28000 دينار من فئة 1000 دينار كانت مهيأة للتداول وجهاز إعلام ألي محمول، إلى جانب رزم من الأوراق البيضاء تستعمل في تقليد الأوراق النقدية،ومبلغ مالي بقيمة 167000 دينار من عائدات تداول النقود، و5 هواتف نقالة، وكذا محلول سائل يستخدم في تمويه الأوراق النقدية المزورة على أنها صحيحة، ودراجة نارية من الحجم الكبير.



حيث تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم وإيداعهم الحبس عن تهمة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تقليد وطرح للتداول أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.