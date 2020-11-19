أكد ملك الأردن، اليوم الخميس، مساندته الكاملة للخطوات التي اتخذها المغرب في منطقة الكركرات، معلنا اعتزام الأردن فتح قنصلية بمدينة العيون المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله الثاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي محمد السادس، وذلك في سياق التشاور والتنسيق المستمرين حيال التطورات الإقليمية والقضايا العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة المغربية في الخطوات التي اتخذتها في منطقة الكركرات.

وأضاف نفس المصدر أن الملك المغربي رحب بقرار الأردن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المحتلة.

وكان رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، قد أصدر مرسوما يقضي بإنهاء الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، إثر الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين السلميين بمنطقة الكركرات وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار ما وضع المنطقة في حالة حرب مفتوحة.