أكد، اليوم ، والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام خلال أشغال الدورة العادية الثانية2020 للمجلس الشعبي الولائي أنه قدم ثلاث اعذارات لرئاسة جامعة البويرة اكلي محند اولحاج يطلب فيها احترام و تطبيق أكثر صارمة للبروتوكول الصحي من طرف العمال وحتى الطلبة الجدد أو المزاولون الدراسة بها.



وأفاد ذات الوالي أنه قد وصلته تقارير رسمية تعلمه بوجود تراخي كبير في تطبيق الصارم للبروتوكول الصحي كما قابله تراخي و عدم انصياغ الطلبة لإجراءات السلامة من كوفيد 19وحتى بعض العمال.



المسؤول الأول على ولاية البويرة أكد أنه في حالة تواصل المظاهر السلبية وعدم احترام اجراءات الوقائية من ارتداء كمامات و التباعد الجسدي بمختلف المؤسسات كانت تربوية أو تعليمية أو جامعة وحتى الدينية فإنه سيلجأ إلى قرار الغلق الفوري و الاحترازي.