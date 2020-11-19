لقي شخص يبلغ من العمر 61 سنة حتفه فيما أصيب إثنان آخران (23 و28 سنة) بجراح متفاوتة في حادث آنقلاب شاحنة صغيرة من نوع بي آف آم في حدود السابعة و05 دقائق من مساء اليوم الخميس بقرية أولاد كلة التابعة إقليميا لبلدية العيساوية شرقي المدية. حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعاف المصابين ونقلهما إلى آستعجالات مستشفى تابلاط ، فيما وضعت جثة المتوفي في مصلحة حفظ الجثث في آنتظار نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك المختصة إقليميا في الحادث.