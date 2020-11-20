رفعت الولايات المتحدة الأربعاء حظرا دام 20 شهرا على تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" ( Boeing 737 Max)، الأمر الذي يخفف أزمة تتعلق بالسلامة شوهت سمعة الشركة العملاقة وأوقفت تشغيل مئات الطائرات.



ووقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ستيف ديكسون، أمرا برفع أطول حظر لتحليق طائرة في تاريخ الطيران التجاري.



ونشرت الإدارة التفاصيل النهائية لتحديثات البرامج والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينغ وشركات الخطوط الجوية إتمامها قبل استئناف نقل الركاب.



وقالت الهيئة إنه يتعين على بوينغ مراجعة الإجراءات الخاصة بطاقم العمل واستكمال عدد من الاختبارات قبل القيام "برحلة جوية للاستعداد للتشغيل الفعلي".



وكان قد تم تعليق طيران الطائرة بوينغ 737 ماكس في مارس 2019، عقب وقوع حادثين مميتين. وكان سبب الحادثين وجود عيوب في نظام التحكم في الطيران.



وقالت 3 مصادر مطلعة إنه عند استئناف الرحلات الجوية، ستدير بوينغ غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع رحلات ماكس تحسبا لمشكلات محتملة.



وكانت طائرتا ماكس 737 قد سقطتا في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019، مما أودى بحياة 346 شخصا وأطلق ذلك العنان لتحقيقات واسعة، كما أثر على زعامة الولايات المتحدة في قطاع الطيران العالمي وكلف بوينغ قرابة 20 مليار دولار.



وقال ديكسون لرويترز يوم الثلاثاء "هذه الطائرة هي أكثر الطائرات خضوعا للتدقيق في تاريخ الطيران… التغييرات في التصميم التي يجري إدخالها تنهي تماما احتمال وقوع حادث مشابه للحادثين". وأضاف "أشعر بالثقة 100%… لقد فعلنا كل ما يمكن للبشر فعله من أجل التأكد بشكل قاطع".