أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن أمطارا رعدية غزيرة، مصحوبة بالبرد مع هبوب رياح قوية، ستميز 20 ولاية في وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية أن الأمطار ستجتاح ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريج، جيجل، سطيف، باتنة، ميلة، سكيكدة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس وتبسة وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من زوال يوم غد السبت.

ووفق نفس المصدر فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وقد تتجاوز 60 ملم في بعض المناطق.