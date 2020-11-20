أكد المسؤول الأول لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، الخميس، أن مفاوضات مكثفة جارية بين الجزائر والمخبرين الأمريكيين "فايزر" و"موديرنا ثيرابوتكس" بخصوص اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا على وجه التحديد، مشيرا إلى أن أبحاثهما "في مرحلة متقدمة مع نتائج أولية.

وأوضح الدكتور درار للإذاعة الجزائرية القناة الثانية، أنه "يجب إتباع خطوات أخرى" على مستوى منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء و الدواء (FDA)، وهي وكالة اعتماد تابعة لوزارة خدمات الصحة الأمريكية، قبل الحصول على "فكرة دقيقة حول الفعالية والمناعة التي يضمنها التطعيم العام ".

وقال الدكتور فوزي درار: "الشيء المهم بالنسبة لنا هو الحصول على اللقاحات الأولى" لجميع السكان ، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة، وهم سلك الصحة وكبار السن وكذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، مذكرا "بالتزام" الجزائر بشراء هذا المنتوج "بأقل تكلفة" بفضل نظام "كوفاكس" (Covax) الذي يضم أكثر من 170 دولة.

وأوضح الدكتور درار في هذا الصدد أن "الأولوية بالنسبة للجزائر هي الضمان فيما يتعلق بأمن التموين" ، مشيرا إلى إمكانية اقتناء اللقاح "مباشرة من ممونين آخرين ، في نفس الوقت مع نظام Covax ". وكشف المتحدث أن الجرعات الأولى من ذات اللقاح "يمكن أن تكون متوفرة منتصف السنة المقلبة وهذا وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية".