ألقت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران نهاية الأسبوع، القبض على 3 أشخاص منهم مسبوقين قضائيا ومحل بحث يشتبه تورطهم في قضية تزوير محررات رسمية، تقليد أختام هيئات إدارية والنصب والاحتيال مع حجز 5 وثائق إدارية مزورة وجهاز إعلام ألي محمول إلى جانب 3 مركبات ومبلغ مالي قدره 4.8 ملايين سنتيم.

وتمت العملية بعد تحريات معمقة لذات الفرقة الأمنية حول نشاط أفراد الشبكة المتعلق بتنفيذ مخططاتهم الإجرامية باستعمال طرق النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية رسمية قصد الإيقاع بضحاياهم إذ أنه بعد تحديد هويتهم ومكان تواجدهم وعقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتوقيف والتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران تمكن عناصر الفرقة من توقيفهم تباعا مع حجز 5 محررات إدارية مزورة، جهاز إعلام آلي محمول يستعمل في عملية التزوير ومبلغ مالي قدره 4.8 مليون سنتيم من عائدات النصب والاحتيال فضلا عن 4 هواتف نقالة و 3 سيارات نفعية، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم وأحيلوا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.