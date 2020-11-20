سجلت، ولاية قسنطينة، ومنذ إعادة فتح المدارس مع الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، إصابة 104 منتسبين إليها على مستوى37 مؤسسة تربوية، حسب ما أفادت به لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي في قسنطينة خلال لقائها مع مدير التربية للولاية.

وقد تم التطرق، خلال ذات الجلسة، المنعقدة، أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي، إلى بعض الانشغالات المطروحة مع الدخول المدرسي الجاري، ومدى الالتزام بتدابير الوقاية الخاصة بالبروتوكول الصحي والبيداغوجي داخل المؤسسات التربوية مع انتشار الوباء، والتي أثارها بعض المنتخبين بحضور مدير التربية لولاية قسنطينة، تمثلت في النقص الذي سجل في أدوات الوقاية ووسائل التعقيم في المدارس الابتدائية. كما تمت مناقشة الضغوطات التي يتعرض لها الأساتذة بخصوص الحجم الساعي في التعليم المتوسط الذي يصل أحيانا إلى 30 حصة أسبوعية صباحا و مساء.