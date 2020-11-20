خلف حادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة، بسيدي جميل بولاية الطارف، وفاة ثلاثة أشخاص وجريح في حالة خطيرة.

وحسب بيان الحماية المدية لولاية الطارف المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البسباس اليوم و على الساعة السادسة (06:00 ) صباحا لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة سيدي جميل.

وأضاف ذات البيان، أن هذا الحادث خلف وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان الضحايا من جنس ذكر و جريح في حالة خطيرة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له و نقله على جناح السرعة إلى مستشفى البسباس كما تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى .