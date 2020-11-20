أفاد بيان لخلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية بتبسة تحوز "الخبر" نسخة منه، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض تدخلت، أمس الخميس، رفقة مصالح الغابات وبحضور حرس الحدود لأجل إخماد حريق شب بمساحة حلفاء على مستوى المنطقة الريفية الحدودية فج الماء الأسود التابعة إقليميا لبلدية الحويجبات.

وبعد عملية إخماد دامت حوالي "أربع ساعات" إلى غاية الساعة 21:30 من ليلة الخميس إلى الجمعة تم محاصرة ألسنة اللهب وتجنب انتشارها وإخمادها نهائيا و تسجيل حرق حوالي 2 هكتار ونصف حلفاء وبقايا أشجار.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالكويف شمال تبسة مساء أمس، لأجل حادث مرور وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 16 بالطريق الوطني رقم 82 بالكويف المؤدي إلى الحدود التونسية، إثر اصطدام بين سيارتين أسفر عن إصابة ستة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 23 و31 سنة مع إسعافهم وتحويلهم إلى استعجالات الجرف بتبسة.