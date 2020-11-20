خصصت وزارة التربية الوطنية إعانة مالية استثنائية لكل المؤسسات التعليمة ضمن الدفعة الأخيرة من ميزانية التسيير لسنة 2020 وذلك قصد اقتناء وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا (كواشف حرارية ومعقمات حكولية وأقنعة واقية).

وفي مراسلة وجهها الأمين العام لوزارة التربية، إلى مديري التربية في الولايات أنه تم إسداء التعليمات اللازمة لمديرية الموارد المالية والمادية قصد استكمال هذه العملية في أقرب الآجال.

وأشارت المراسلة إلى أن الإعانات الخاصة بالمدارس الابتدائية سيتم صبها في حساب خزينة المتوسطات أو الثانويات على أن تتكفل باقتناء الوسائل والموارد لفائدة المدارس الابتدائية المعنية في مرحلة ثانية.