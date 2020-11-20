أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عن تلقي عبر رقمها الأخضر 11/11 أكثر من ألف و 970 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل، ودعت المفوضة الوطنية مريم شرفي في تسجيل للإذاعة الوطنية إلى ضرورة التعامل بجدية مع مسألة التجاوزات المرتكبة في حق الطفل.

وكشفت المسؤولة الأولى عن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، عن تسجيل من 5 إلى 10 آلاف مكالمة يوميا من قبل خلية الإصغاء المكونة من مختصين نفسانيين وقانونين عبر الرقم الأخضر وكدا التبليغ عن بعض التجاوزات التي ترتكب في حق الطفل.

وأكدت مريم شرفي في معرض حديثها أن الهيئة عبر رقمها الأخضر 11/11 الذي أصبح معروفا لدى فئة كبيرة مع المجتمع، لا تزال تستقبل عددا من الإخطارات المتعلقة بالمساس بحقوق الطفولة بمختلف أنواعها واتسع مجالها من حيث نوعية الخدمات المقدمة، وجعل من الهيئة بمثابة همزة وصل بينها وبين العائلات والأطفال.