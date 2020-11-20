تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت مساء أمس الخميس من توقيف 4 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 27 و 58 سنة يشتبه بضلوعهم في جريمة إضرام النار بغابة ساسل الواقعة بإقليم بلدية المساعيد حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن الحريق الذي شب مساء الخميس بغابة ساسل الواقعة ببلدية المساعيد هو"فعل إجرامي" حيث تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم منحدرين من بلديات العامرية و المساعيد وعين تموشنت وينتمون إلى نفس العائلة مثلما أبرزه ذات المصدر الأمني.

وأكدت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بعين تموشنت أن "إضرام النيران بغابة ساسل كان مرتكبيه يستهدفون توسيع مساحة أراضيهم الفلاحية المتواجدة بمحاذاة الغابة."

وقد عثرت مصالح الدرك الوطني خلال عملية تفتيش لمساكن المشتبه فيهم الموقوفين على مسرعات للحريق ممثلة في صفائح بنزين مثلما أضافه ذات المصدر الأمني.

من جهتها تواصل مصالح الحماية المدنية جهودها لتطويق انتشار هذا الحريق وإخماده مثلما أشير إليه .