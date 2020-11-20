سيقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، غدا السبت، رفقة وفد وزاري، بالإشراف من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار "فليغرِسها"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر، أن هذه المبادرة التي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل، "سيشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة وكذا المواطنون وفعاليات المجتمع المدني".

ودعا الوزير الأول، عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" للمشاركة في الحملة الوطنية للتشجير، حيث كتب، "إلى كل جزائري.. حملة "فليغرسها" تعنينا جميعا، تبدأ غدا ولا تنتهي بإذن الله".