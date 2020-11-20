أحتج عدد من سائقي السيارات التي كانت مسخرة في العملية الانتخابية الأخيرة المتعلقة بالاستفتاء على مشروع الدستور وطالبوا من كل الجهات المعنية التدخل لتسوية وضعيتهم.

وبحسب هؤلاء المحتجين فإنهم لم يتقاضوا حقوقهم المالية رغم أن بعضهم كان مسخرا لمدة تزيد عن 5 أيام هذا في الوقت الذي تم فيه تسوية حقوق كل مؤطري المراكز والمكاتب.

وأكدوا أنهم اتصلوا عدة مرات بمندوبية السلطة المستقلة بولاية أدرار والإدارة المحلية لكن لم ينظر إلى طلبهم حتى الآن رغم مضي أكثر من عشرين يوما على انتهاء العملية حيث كان الجميع في الانتخابات السابقة يتقاضون العلاوات فور انتهاء العملية الانتخابية مباشرة.