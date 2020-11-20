اتصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، لبحث الوضع في الصحراء الغربية والتسوية في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية في تعليق، نشر على موقعها الرسمي، نقلته وكالة "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بتفاقم الوضع في الصحراء الغربية، أكد لافروف أهمية أن تتحلى الأطراف المعنية بضبط النفس، والالتزام بوقف إطلاق النار، واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة". وتابعت "وذلك لتحقيق تسوية مستدامة لهذا الصراع الطويل الأمد على أساس المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأضافت الوزارة الروسية، أنه خلال الاتصال الهاتفي، تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول التسوية الليبية، وشدد الجانبان "على مهمة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة من أجل دفع عجلة التسوية في الشرق الأوسط، على الأساس القانون الدولي المعترف به عالميا".