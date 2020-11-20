عرفت مؤخرا مدينة مغنية الولاية المنتدبة جريمة قتل متبوعة بسرقة مركبة الضحية من نوع بيجو بوكسار بجميع وثائقها، التي راح ضحيتها المدعو " ت ت ع" البالغ من العمر 46 سنة، تاجر الذي عثر على جثته داخل مسكن والده متوفي وسط مدينة مغنية من قبل شقيقه.

التحقيق الأول لمصالح الشرطة بأمن دائرة مغنية أفضى الى تحديد هوية المشتبه بهما اللذان إقترفا هذه الجريمة الشنعاء.

الأول بالغ من العمر 33 سنة مقيم بمدينة مغنية، والثاني بالغ من العمر 21 سنة مقيم بولاية عنابة، مع إسترجاع المركبة محل السرقة.

بعد تنقل عناصر أمن دائرة مغنية الى مدينة عنابة بالتنسيق مع مصالح الشرطة بأمن ولاية عنابة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه بهما أين تم توقيفهما مع استرجاع هاتف نقال ملك للضحية ليتم تقديمهما نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، عن قضية " تكوين جمعية أشرار، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد متبوعة بسرقة مركبة بوثائقها، سرقة هاتف نقال، طمس معالم الجريمة مع إخفاء أشياء مسروقة ".