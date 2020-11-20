سجلت الجزائر رقما قياسا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد متجاوزة حاجز 1100 حالة لأول مرة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إحصاء 1103 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تسجله الجزائر علما أن الرقم القياسي السابق سجل أول أمس الأربعاء بـ1038 حالة.

وأضاف فورار أن22 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 15 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 26 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 72755 حالة.

كما أعلن نفس المتحدث تسجيل 15 وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما جعل العدد الإجمالي يبلغ 2239 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 47581 حالة بعد تسجيل 619 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 49 مريضا حاليا في العناية المركزة.