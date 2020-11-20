أصدر والي سكيكدة، قرارا بغلق المعهد الوطني للتكوين الشبه طبي، بعد تسجيل أربع إصابات مشتبه فيها وسط الطالبات.

وحسب مصادر من المعهد فإن مصدر الإصابة هي إحدى الزائرات للطالبات الأربعة، اللاتي ظهرت عليهن أعراض الفيروس في اليوم الثاني، حيث نقلت الطالبات الأربعة إلى مستشفى مدينة سكيكدة.

ويضيف البيان أن قرار الغلق هو للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بطلب من مديرية الصحة للولاية.

في نفس السياق، تم غلق متوسطة بوزغاية لمدة 15 يوما بداية من 19 نوفمبر الجاري، بعد ظهور حالات لفيروس كورونا على بعض الأساتذة.

وقد تزامن القرار مع الارتفاع الملحوظ للإصابات المسجلة عبر ولاية سكيكدة، حيث سجلت ست حالات مؤكدة إضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص المشتبه فيهم، حسب ما تحدث به بعض الأطباء الذين أرجعوا الإصابات المسجلة إلى التهاون من قبل المواطنين.