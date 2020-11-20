تعيش منذ صباح اليوم الجمعة، بلدية الزيتونة في غربي سكيكدة، في حداد نتيجة الحادث الأليم الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة، بين سيارتين سياحيتين على مستوى طريق السيار شرق غرب مقطع البسباس في ولاية الطارف ،والذي خلف ثلاثة ضحايا وهم (هـ.ب) و ب.ع) و ب عبد الحميد.

وحسب مصادر محلية فان أحد الضحايا قد تزوج أمس الخميس فقط.

الخبر نزل كالصاعقة على سكان بلدية الزيتونة الذين لا يزالون تحت الصدمة، من شدة هول خبر الحادث الذي لم يهضم بعد من قبل أهالي وأصدقاء الضحايا الثلاثة.