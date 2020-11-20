أكد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدور، يوم الجمعة، أن هيئته مستعدة للتكفل بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ("بي سي أر") للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مستوى جميع فرق الرابطة الأولى، وذلك قبل أسبوع عن موعد انطلاق الموسم الكروي 2020-2021.

وقال مدور في تصريح للإذاعة الوطنية : "الرابطة تعكف حاليا على إيجاد الحلول المناسبة من أجل ضمان السير الحسن للمنافسة التي اقترب موعدها"، مؤكدا "استعداد هيئته للتكفل باختبارات الكشف عن فيروس كورونا طيلة الموسم، أي بمعدل 1000 اختبار لفائدة اللاعبين والأطقم الفنية في الجولة الواحدة (...) يتعين على السلطات العمومية مساعدتنا من أجل إنجاح هذه الخطوة من خلال توفير هذا النوع من الاختبارات على مستوى كل ولاية".

وتابع مدور : "المنافسة ستنطلق الأسبوع المقبل على أن تختتم مرحلة الذهاب يوم 2 مارس. فمن العادي جدا أن يسدل الستار على البطولة شهر جويلية أو حتى أوت على أبعد تقدير. نحن مجبرون على إنهاء الموسم في فصل الصيف بسبب هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم".

وأضاف ذات المتحدث: "إعداد البرمجة سيكون بالتنسيق مع التلفزيون الجزائري بهدف ضمان النقل المباشر لأكبر عدد ممكن من المقابلات (...) سنلعب خمس جولات خلال شهر ديسمبر المقبل، الأندية الجزائرية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية ستستفيد من تأجيل أو تقديم مقابلاتها في البطولة، كل الأمور ستجري بسلاسة ووفق الاحترام المتبادل"، مستطردا : "تنظيم 38 جولة من البطولة يبدو أمرا صعبا للغاية لكننا سنبذل قصارى جهودنا من أجل النجاح في هذه المهمة".