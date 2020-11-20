نظم ائتلاف كبرى الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام السفارة المغربية ببريتوريا، شارك فيها عشرات المتضامنين مع الجمهورية الصحراوية بجنوب إفريقيا في وقفة مرافعة عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتنديدا بالخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب بيان للائتلاف نشرته وكالة الأنباء الصحراوية.

ودعا إلى التظاهرة من بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا كل من حزب المؤتمر الوطني الجنوب إفريقي والحزب الشيوعي ومؤتمر النقابات الإفريقية أمام السفارة المغربية.

وطالب المشاركون في تظاهرة اليوم المجتمع الدولي إلى إنهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تحقيق العدالة والشرعية الدوليين، مؤكدين أنه من حق الصحراويين المقاومة بكل الأساليب المشروعة بما فيها خيار الكفاح المسلح في ظل فقدان الثقة في كل المساعي الأممية التي لم تطبق خطة التسوية طيلة ثلاثين عاما.

وناشد المشاركون الهيئة الأممية للتعجيل بتسوية عادلة تمكن من تصفية الاستعمار من إفريقيا عبر حل النزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مصيره بكل حرية.

وأشاد السفير الصحراوي بجنوب إفريقيا محمد يسلم بيسط، بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس رامافوسا، بمواقف المرافقة والتضامن الجنوب إفريقية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.