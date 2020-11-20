من المرتقب تنظيم عملية لإجلاء الجزائريين العالقين في قطر حسبما نقلت، اليوم الجمعة، السفارة الجزائرية في الدوحة على صفحتها في "الفايسبوك".

وجاء في منشور للسفارة أنه "في إطار عملية الإجلاء المحتملة إلى أرض الوطن لفائدة المواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشـروط، تُنهي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر الشقيقة إلى علم مواطنيها الكرام المعنيين بهذه العملية، بضرورة مُوافاة السفارة ببعض الوثائق في غضون 72 ساعة كحد أقصى".

وأضافت السفارة أن الوثائق المعنية هي طلب يوضح سبب العودة ونُسخة عن جواز السفر، شهادة انتهاء الدراسة أو التربص بالنسبة للطــلبة، بيان إلغاء الإقامة وإنهاء عقد العمل، نُسخة عن التقرير الطبي الخاص بالحالات المرضية، نُسخة عن التأشيرة بالنسبة لحاملي التـأشيرات السياحية والعائلية ورقم الهاتف

وذكرت السفارة أن من سيتم إجلاؤهم سيخضعون لفترة الحجر الصّحي الوقائي لمدة سبعة أيام.