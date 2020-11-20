عقدت تكتل لمجموعة من نقابات التربية، أمس الخميس، اجتماعا خاصا بتداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع التربية، خلص إلى تقديم جملة من المطالب إلى السلطات العمومية لتفادي ما وصفوها بـ"الكارثة".

وحسب البيان فإن وزارة التربية فرضت بروتوكولا صحيا بدون توفير الإمكانيات اللازمة التي تجعله فعالا في الميدان بالشكل الذي يؤدي فيه الهدف المنشود، في ظل غياب أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في المؤسسات التربوية.

وتابع البيان" قطاع التربية وجد نفسه يتحمل وحده ثقل وخطورة هذه المرحلة الصعبة من الجائحة في ظل إمكانيات غائبة وتخبط واضح للسلطات العمومية وخاصة وزارة التربية التي لا تملك حلولا واقعية لإشكاليات تطرحها الوضعيات المنجرة عن الوضع الصحي (مثلا في حالة حدوث الإصابات وسط الأساتذة، هل هم في حالة عطلة استثنائية أمفي عطلة مرضية ؟ وكيف سيتم استخلاف الغائبين منهم ؟)".

وطالب التكتل النقابي الحكومة بتخصيص غلاف مالي بعنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19" يُصرف جزء منه بغرض توفير الإمكانيات لقطاع التربية حتى يستطيع موظفوه العمل وفق الظروف الصحية التي يكفلها القانون وتحمي حياتهم وحياة تلامذتهم.

كما طالب التكتل في بيانه بتوفير الأقنعة الواقية يوميا للتلاميذ والأساتذة والموظفين والعمال مع توفير أدوات التعقيم الضرورية للمؤسسات التربوية، إضافة إلى وضع فريق طبي تحت تصرف مجموعة من المؤسسات التربوية على الأقل.

وشدد البيان على ضرورة "تعديل المخططات السنوية لبرامج التعليم لجعلها تلائم الحجم الساعي القانوني والأصلي للمعلمين والأساتذة ولا تثقل كاهل التلاميذ عن طريق التركيز على التعلمات الأساسية فقط وتفادي الحشو البيداغوجي الذي لا فائدة منه".

في نفس السياق، دعا تكتل النقابات إلغاء التدريس يوم السبت بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوامين لعدم توفر النقل في أغلب مناطق الوطن في ظل إجراءات الحجر الجديدة.

ودعا تكتل نقابات التربية السلطات العمومية إلى العمل على تحسين الأوضاع في القريب العاجل عن طريق توفير الإمكانيات المادية الأساسية لاستمرار العملية التربوية، مضيفا أنه "حتى يتحقق ذلك سنكون مُلزمين بتحمل مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية في حماية المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع وتلامذته والتي على رأسها الحق في العمل في ظروف صحية ملائمة وهذا عن طريق كل الطرق المُتاحة قانونا".

ووقع على البيان كل من مجلس الثانويات الجزائرية ( CELA)، النقابة الوطنية لعمال التربية (SNTE)، الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ( UNPEF)، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ( CNAPESTE)، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (SATEF)، للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ( SNAPEST) والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات (CNADL‏).