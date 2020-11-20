واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة على مواقع متعددة لقوات الاحتلال المغربي، بحسب البلاغ العسكري رقم 08 الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأكد البلاغ العسكري أن مفارز متقدمة من المقاتلين شنت يوم أمس الخميس هجمات عنيفة استهدفت المواقع التالية: قصف عنيف إستهدف منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين، قصف مركز إستهدف تخندقات العدو في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري، قصف مباشر إستهدف قواعد العدو في منطقة روس السبطي، بقطاع المحبس، قصف عنيف إستهدف منطقتي اشيظمية وأم لكطة بقطاع المحبس وقصف مركز أستهدف منطقة أكليبات العكاية بقطاع آوسرد.

وأضاف نفس البلاغ "كما شهد نهار اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، تنفيذ قصف عنيف استهداف منطقة روس أودي أم ركبة بقطاع المحبس، وقصف مركز استهدف منطقة روس فدرة التمات بقطاع حوزة".

وأكد البلاغ أن هذه الهجمات قد خلفت خسائرا بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال المغربي.

للإشارة، يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته المكثفة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.