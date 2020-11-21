أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة، أن مراسم توزيع جوائز الأفضل ستقام في 17 ديسمبر المقبل .

وقال "الفيفا" في بيان إنه "تماشيا مع احتياطات الصحة العامة، والمبدأ التوجيهي للفيفا بأن الصحة تأتي أولا، تقرر أن تقام مراسم توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.""

ويتم التصويت على الفائزين من قبل قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، و200 صحفي، إضافة إلى تصويت جماهير الكرة عبر الانترنت، وسيبدأ التصويت في 25 نوفمبر، وينتهي في 9 ديسمبر.. وهناك جوائز لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل تشكيلة من11 لاعبا، وأفضل هدف، وأفضل جماهير كرة.

كان الموعد الأصلي لمراسم توزيع الجوائز، قد تأجل في سبتمبر، بسبب جائحة كورونا."