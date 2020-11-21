فر عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، اليوم السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقا، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وحسب ذات المصدر ، فإن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت. واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.