"يلتقي سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء فريق اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد على ملعب الخامس جويلية لحساب مباراة نهائي" السوبر" والتي ستجرى أمام مدرجات باهتة وأبواب مغلقة.

ويبحث نادي سوسطارة بطل الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2018 / 2019 والمتوج بالكأس الممتازة مرتين، عن بداية مغامرته الكروية بفوز يكون وقعه معنويا أكثر على أصحاب اللونين الأحمر والأسود بحلتهم الجديدة ، خصوصا بعد ثورة التغير التي أجراها مجمع "سيربور" على جميع الأصعدة.

وقال مدرب اتحاد الجزائر :" حضرنا جيدا سنضع أحسن فريق ممكن من أجل التتويج بهذا اللقب، حضرنا للمواجهة دون ضغط، نحن نحترم خصمنا، والعناصر التي ستشارك هي الأفضل بدنيا وتكتيكيا، الأمور واضحة ولا يوجد أي سر" ونشر الموقع الرسمي للفريق قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة اليوم والتي سيغيب عنها المدافع سعدي رضواني بسبب الإصابة والحارس محمد الأمين زماموش لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

في الجهة المقابلة يتواجد فريق شباب بلوزداد المتوج بكأس الجزائر لموسم 2018 / 2019 وكأس السوبر في سنة 1995 حيث يبحث رفقاء شمس الدين نساخ على فوز يجعلهم يستهلون الموسم الكروي الحالي في ظروف هادئة.

وكان مدرب أبناء العقيبة فرانك دوما قد أكد في وقت سابق بأن الفريق يسعى أن يكون جاهزا على مدار الأشهر القادمة وليس في مباراة واحدة فقط. وأضاف:" الأمر المؤسف هو غياب الجمهور، لكن لا بأس، سنحاول العودة إلى جمهورنا بشيء ما، طموحنا الفوز بجميع الألقاب وهدفنا أن نكون الأفضل قدر المستطاع، المهم وضع الأقدام على الأرض."

ويعد هذا اللقاء أول مواجهة رسمية سيلعبها الجاران منذ ثمانية أشهر وذلك لتوقف المنافسات الكروية وتأجيلها بسبب كوفيد 19.

وسيكون سلك التحكيم النسوي حاضرا لأول مرة في تاريخ المسابقة من خلال تعيين الآنسة لمياء عثمان حكما رابعا، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقات الكروية في الجزائر، حسبما جاء مؤخرا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة.