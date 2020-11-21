أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أنه من غير الممكن غلق المؤسسات التربوية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال جراد خلال إشرافه على إطلاق الحملة الوطنية للتشجير من ولاية تيبازة، إن عدد الإصابات على مستوى مدارس الوطن، لا يستدعي اتخاذ قرار غلقها، مضيفا إذا كانت هنا وهناك بعض المشاكل بهذا الخصوص، ستأخذ بعين الاعتبار دون المساس بمصلحة التلميذ.

وشدد جراد على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي، من أجل حماية صحة التلميذ والمدرسة والطاقم التربوي.