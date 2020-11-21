أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن اختيار المخبر المنتج للقاحات المضادة لفيروس كورونا سيكون بناءا على توصيات واستشارات العلماء والأطباء الجزائريين في الداخل وفي الخارج الذين سيقدمون الاستشارة العلمية للدولة .

وقال جراد خلال إشرافه اليوم السبت على إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "فالنغرسها "، "أنه لا للتسرع يجب أن نثق في علمائنا وأطبائنا لهم كفاءات عليا، الدولة والحكومة ستأخذ بعين الاعتبار آرائهم ودراساتهم وعندما يقدمون إشارات ومعلومات دقيقة علمية نتخذ القرار ونختار المخبر الذي نقتني منه اللقاح المضاد لفيروس كورونا .