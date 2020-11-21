أطلق والي المدية بمعية السلطات المدنية والعسكرية وشبه العسكرية بالمدية، صباح اليوم السبت، عملية تشجير واسعة النطاق تشمل غرس أزيد من 15 ألف شجيرة عبر سبع بلديات عبر الولاية، في مقدمتها غرس أربعة آلاف شجيرة أغلبها من فصيلة الخروب.

بحسب خلية إعلام المديرية الولائية للغابات عبر منحدرات الفرنان بالمدخل الشمالي لإقليم بلدية البرواقية، بمحاذاة الطريق السيار، الذي شهدت حواشيه العديد من عوامل التعرية في السنوات الأخيرة والناجمة عن أشغال إنجاز ذات الطريق.

واتخذت عملية التشجير هذه بمناسبة اليوم الوطني للتشجير، بإشراك العديد من الجمعيات ومساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي، الأمن الولائي، الدرك الوطني والحماية المدنية، وكذا أفراد المجتمع المدني، طابع الوقوف في وجه الحرائق الإجرامية للثروات الغابية الوطنية والتي كانت آخرها قد شهدتها بعض الولايات، على غرار تيبازة، وهران ، عين تيموشنت ، وغيرها،

كما ساد انطباع ايجابي بين الحضور على المضي قدما في تنفيذ برنامج "شجرة لكل مواطن" والبرنامج الطموح لإعادة الحياة لـ "السد الأخضر" لوقف أخطار زحف الرمال و التصحر، ناهيك عن عمليات إدماج التشجير في إطار مختلف التحسينات العمرانية عبر مدن الولاية توازيا مع عمليات التهيئة الخاصة بالمجمعات السكنية والأقطاب العمرانية الجارية الإنجاز بكبريات مدن الولاية على غرار عين الجردة بعاصمة الولاية ، الشرفاء باالبرواقية ، والمجمعات السكنية الوشيكة الإنهاء أيضا بقصر البخاري جنوبي الولاية وبني سليمان وتابلاط شرقها.