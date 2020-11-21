قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه قرر نقل مباراة نهائي "السوبر" من قطر إلى مصر، وذلك حسب بيان نشر عبر الهيئة الكروية على الأنترنت.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "نحن سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق مع الكاف بشأن استضافة نهائي السوبر، يجب أن نمنح أنفسنا الوقت المناسب لكي نجعل منه حدثا لا ينسى وفقا لتقاليدنا في تنظيم المسابقات على جميع الأصعدة."

وتابع المصدر: "نستعد لإقامة نسخة استثنائية أخرى لهذه البطولة في دوله قطر في العام المقبل بمشيئة الله." من جهته أعرب رئيس الكاف أحمد أحمد عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم على التزامهم المستمر إلى جانب الكاف وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل."

وتجمع بطولة كأس السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال والفائز بكأس الكونفدرالية في مباراة لمرة واحدة.