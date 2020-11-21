توج المهاجم النرويجي أرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم، المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية. وقالت "توتو سبورت" إن " هالاند" حصد الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، ويعد أول نرويجي يحظى بهذا التتويج. وحسم المهاجم البالغ 20 سنة المنافسة أمام "جادون سانشو" جناح بوروسيا دورتموند أحد أشرس المنافسين.

وتفوق كذلك على "ألفونسو ديفيس" مدافع بايرن ميونخ، "ميسون جرينوود" مهاجم مانشستر يونايتد و"أنسو فاتي" جناح برشلونة. وأحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم 2019 / 2020 مسجلا 16 هدفا في 18 مواجهة بعد انتقاله إلى بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي في جانفي الماضي، بالإضافة إلى توقيعه 6 أهداف في الدوري الألماني و4 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن "أنسو فاتي" مهاجم برشلونة، فاز بجائزة الفتى الذهبي الإلكترونية، بعدما حصل على أعلى عدد من أصوات الجماهير، كما أنه احتل المركز الثاني في الترتيب العام للجائزة الرئيسية خلف هالاند . وحصد "ساندرو تونالي"، لاعب وسط ميلان، جائزة الفتى الذهبي الإيطالي، بينما احتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام.

يذكر أن "جواو فيليكس" مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبنفيكا السابق، هو من حصل على جائزة الفتى الذهبي العام الماضي.