أمطار غزيرة على هذه الولايات

مجتمع
21 نوفمبر 2020 () - ف.ن
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توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بحبات البرد على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڨالمة، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد.

ووفقا لنفس المصدر فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وقد تتجاوز 60 ملم في بعض المناطق. 

وتوقع المصدر استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، مرفوقة بحبات البرد، حيث تصل كمياتها بين 20 و30 ملم محليا، على  ولايات: قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد. 

وأشار تنبه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية  إلى استمرار تساقط الأمطار على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريح، وذلك إلى غاية منتصف ليلة اليوم السبت، والكمية المتساقطة ستتراوح  بين 15 إلى 20 ملم محليا.

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