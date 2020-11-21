توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بحبات البرد على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڨالمة، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد.

ووفقا لنفس المصدر فإن كمية الأمطار المتوقعة قد تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وقد تتجاوز 60 ملم في بعض المناطق.

وتوقع المصدر استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، مرفوقة بحبات البرد، حيث تصل كمياتها بين 20 و30 ملم محليا، على ولايات: قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الأحد.

وأشار تنبه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الأمطار على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريح، وذلك إلى غاية منتصف ليلة اليوم السبت، والكمية المتساقطة ستتراوح بين 15 إلى 20 ملم محليا.