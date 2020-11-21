توفي صباح اليوم. مدير"بزنس مان " بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن البترول بعد إصابته بفيروس كورونا بمستشفى حاسي مسعود الذي أدخل إليه منذ أكثر من أسبوع .

وينحدر المسؤول المذكور يمن ولاية تيزي وزو، وأصيب بالفيروس بمقر عمله وتم تحويله إلى مستشفى مدينة حاسي مسعود لتلقي العلاج، حيث ظل يخضع للعناية الطبية لأكثر من أسبوع قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم السبت .

وقالت مصادر مطلعة أن هناك تراخي وتقصير من قبل المؤسسة ذاتها فيما يخص الإجراءات المتبعة في الوقاية من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الشركة وعلى خلاف باقي فروع مجمع سوناطراك لا تلزم عمالها الملتحقين بعملهم، بالحجر الإجباري 8 أيام، إذ تكتفي بإخضاع العمال للكاشف السريع الذي عادة لا يكشف أعراض المرض في حينها.

وطالب عدد من العمال الجهات الوصية بالتدخل وضبط الأمور المتعلقة بالوقاية من انتشار كوفيد 19 بالشركات البترولية، مع وجوب فتح تحقيق في التقصير الحاصل .